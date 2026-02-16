Motorista resulta herida tras choque por alcance en la 11a norte.

Tapachula, chiapas a 16 de febrero 2026.- Una mujer de entre 45 y 50 años de edad resultó lesionada la tarde de este lunes luego de verse involucrada en un accidente vehicular en el cruce de la 11ª Avenida Norte y 21ª Calle Oriente, en la ciudad de Tapachula.

El percance ocurrió alrededor de las 16:10 horas, cuando —según versiones de testigos— una camioneta Dodge Journey color gris que circulaba de norte a sur sobre la 11ª Avenida Norte impactó por alcance a una motocicleta tipo motoneta Italika 125 color azul, conducida por la fémina.

Tras el golpe, la conductora salió proyectada y cayó sobre la cinta asfáltica, sufriendo lesiones en la pierna derecha, además de dolor en la región cervical.

Al sitio acudieron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (CARCH 04) Tapachula, quienes brindaron atención prehospitalaria como primeros respondientes. Posteriormente, arribó la unidad PC-68 de Protección Civil Municipal, sumándose a las labores de auxilio.

Los socorristas colocaron férula en la pierna afectada y collarín cervical a la lesionada, quien fue inmovilizada y trasladada en ambulancia al Hospital Regional de Tapachula, ubicado sobre la carretera a Puerto Madero, para su valoración médica.

El accidente provocó ligero congestionamiento vehicular en la zona durante varios minutos. Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, a bordo de la unidad 10325, realizaron el peritaje correspondiente y quedaron a cargo del deslinde de responsabilidades.

Carlos Montes