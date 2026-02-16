lunes, febrero 16, 2026
Se Manifiestan Transportistas de la Ruta Tapachula-Cacahoatán

• Unos 30 choferes de la empresa Unión y Progreso suspendieron el servicio hacia Cacahoatán, Tuxtla Chico y Talismán; demandan diálogo y mejoras en las instalaciones.

Tapachula, Chiapas; 16 de febrero de 2025.– Un grupo de aproximadamente 30 transportistas de la empresa Unión y Progreso suspendió la tarde de este lunes el servicio en la terminal de corto recorrido de Tapachula, en protesta por los presuntos altos cobros que realiza la administración del lugar.

La inconformidad afecta a usuarios de las rutas Cacahoatán–Tapachula y viceversa, así como los trayectos hacia Tuxtla Chico y Talismán, dejando a decenas de pasajeros varados mientras se desarrolla la manifestación.

Los operadores señalaron que los cobros establecidos por los directivos de la terminal resultan excesivos y afectan directamente su economía, por lo que decidieron suspender temporalmente el servicio a partir de las 15:00 horas como medida de presión.

Los inconformes exigen la intervención del presidente del consejo administrativo de la terminal, Abran Téllez Romero, a fin de establecer una mesa de diálogo que permita revisar las tarifas y alcanzar acuerdos que beneficien tanto a transportistas como a usuarios.

Asimismo, demandan mejoras en las condiciones de operación en las terminales de Tapachula y Cacahoatán, argumentando que las instalaciones requieren atención para brindar un servicio más eficiente y seguro.

De igual forma dieron a conocer que se encuentran inconformes por las altas cuentas que piden los concesionarios.

Hasta el momento, los choferes permanecen en espera de ser atendidos por los directivos, mientras usuarios buscan alternativas para trasladarse a sus destinos. La situación continúa en desarrollo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

