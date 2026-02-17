Poder Judicial del Estado impone 43 años de prisión a responsable del delito de Homicidio Calificado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Luis «N» por el delito de Homicidio Calificado cometido en agravio de tres hombres con identidades reservadas.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Reforma, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponer a Luis «N» una condena de 43 años y nueve meses de prisión y al pago de la reparación del daño. Asimismo, no se le concedió ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Esta sentencia se dicta después del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, en donde las determinaciones de las personas juzgadoras brinden certeza de que no habrá impunidad para quienes atenten contra la dignidad y la vida de las y los chiapanecos.