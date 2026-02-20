viernes, febrero 20, 2026
Destacan Jóvenes Estudiantes por Promover la Ciencia y la Tecnología

• Obtienen reconocimientos a nivel estatal y nacional, con proyecto de comunicación a través de las redes sociales.

Tapachula, Chiapas 20 de febrero 2026.- Lo que comenzó como una inquietud escolar terminó convirtiéndose en un logro nacional. Cuatro estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 237 de la zona media alta conquistaron la capital del país al obtener el primer lugar en la categoría de Divulgación Científica, además de un segundo sitio en un premio especial, en la competencia realizada en la Ciudad de México.

Bajo el nombre Divulgación 237, también conocido como Gotitas de Ciencia 237, el proyecto liderado por Arcelia Lizeth Calvo González nació con un objetivo claro, demostrar que la ciencia no es compleja ni aburrida, sino cercana, útil y emocionante. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

