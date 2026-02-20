viernes, febrero 20, 2026
Llaman a Bares Independientes de Tapachula a Regularizarse en Materia Sanitaria

• Aplicación periódica de pruebas para la detección de VIH y sífilis entre su personal; el objetivo.

Tapachula, Chiapas 20 de febrero 2026.- El responsable del Centro Comunitario “Jaime Alberto Montejo Borge” de la Brigada Callejera, Cristian Gómez, exhortó a propietarios de bares, cantinas y centros de entretenimiento que operan fuera de asociaciones civiles a cumplir con los lineamientos de salud establecidos por autoridades estatales y municipales.

El activista advirtió que, aunque los establecimientos integrados en agrupaciones mantienen coordinación constante en acciones preventivas, persiste un rezago en negocios independientes, especialmente en lo relacionado con la aplicación periódica de pruebas para la detección de VIH y sífilis entre su personal. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Destacan Jóvenes Estudiantes por Promover la Ciencia y la Tecnología
