viernes, febrero 20, 2026
Tapachula FC recibe a Héroes de Zací en el Olímpico de Tapachula

0
17

El club Tapachula FC, se declara listo para recibir este sábado 21 de febrero al conjunto de Héroes de Zací, en partido correspondiente a la Jornada 20 de la Liga Premier, programado a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico de Tapachula.

El encuentro representa un compromiso de alta relevancia para las aspiraciones deportivas del conjunto tapachulteco en la recta decisiva de la temporada, donde cada unidad resulta determinante para el cumplimiento de los objetivos trazados por la institución.

Actualmente, el equipo suma 25 unidades en la clasificación general, manteniendo una competencia directa con Jaguares y Montañeses, escuadras que se encuentran a mínima diferencia en puntos y a las que enfrentará en próximas jornadas. Ante este panorama, el club reconoce la importancia de mantener regularidad y consistencia en cada compromiso.

El director técnico Diego Mazariegos destacó la preparación del equipo y la importancia del encuentro:

“El equipo ha trabajado con intensidad durante la semana, enfocado en fortalecer su funcionamiento colectivo y corregir aspectos puntuales. Somos conscientes de la importancia del partido y de lo que representa para nuestras aspiraciones, por lo que buscaremos imponer condiciones y obtener un resultado favorable en casa.”

La directiva de Tapachula FC extiende una cordial invitación a la afición de Tapachula y de los municipios de la región del Soconusco para asistir al encuentro y respaldar al equipo de casa en este importante compromiso.

Periodico EL ORBE

