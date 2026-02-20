Participa Poder Judicial del Estado en el “Congreso Internacional Lekil Kuxlejal”

– “Importante seguir aprendiendo de las buenas costumbres de los pueblos originarios, quitando estigmas para hacer una mejor sociedad en conjunto”: Juan Carlos Moreno Guillén.

Desde el auditorio “Los Constituyentes” de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la inauguración del Congreso Internacional: “Lekil Kuxlejal: el Buen Vivir para la prosperidad compartida”, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala.



1 de 12

Este Congreso es un trabajo coordinado entre instituciones como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Unach, la Unicach, la Unich y este Poder Judicial, quienes participan en estas actividades que impulsan el análisis, las formas de comprender, organizar y dignificar la vida en comunidad, integrando los saberes y cosmovisiones de nuestra entidad.

Durante su participación, el magistrado Moreno Guillén indicó que, en cuestión de justicia, se presenta un claro ejemplo del éxito de las formas de comprensión ancestrales con el concepto de “Lekil Chapanel”, que significa un buen acuerdo, donde todas y todos sean tomados en cuenta, un antecedente de lo que ahora tenemos en la justicia alternativa, y que nuestros pueblos indígenas ya implementaban. Por ello, destacó la importancia de aprender de las buenas costumbres de los pueblos originarios, quitando los estigmas para hacer una mejor sociedad en conjunto.

Con esta participación, el Poder Judicial del Estado reitera el compromiso institucional de continuar trabajando con vocación de servicio para promover una justicia humanista y con un enfoque intercultural, que reconozca la dignidad de todas las personas.