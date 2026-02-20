Detiene SSP a 10 personas involucradas en bloqueo de Ocosingo

Ocosingo, Chiapas; 20 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, informa que derivado de los hechos registrados en el tramo carretero Ocosingo-Oxchuc, a la altura del Ejido Río Florido, donde se mantenía un bloqueo y presunto cobro indebido de cuotas para transitar, se implementó un operativo interinstitucional para restablecer el orden y la circulación.

Al arribar al lugar, los integrantes de la fuerza interinstitucional conjunta fueron agredidos con disparos de arma de fuego por parte de la multitud, resultando lesionados varios elementos policiales.

Las personas, encabezadas por quien se identificó como Daniel “N”, presunto líder del Frente Nacional por la Lucha del Socialismo (FNLS), realizaban el denominado “boteo”.

Como resultado de estas acciones, se logró la detención en flagrancia de Martín “N”, Diego “N”, Yovani “N”, Carlos “N”, Felipe “N”, Medardo “N”, José “N”, Alejandro “N”, Belisario “N”, y Ángel “N”.

Durante la intervención se aseguraron dos rifles calibre .22, dos cajas con 50 cartuchos calibre .22 cada una, que suman 100 cartuchos útiles; 11 dosis de la droga conocida como cristal; dos radios portátiles; un teléfono celular; un vehículo Nissan NP300 color gris con placas del estado de Chiapas; una camioneta Ford F-150 color blanco; un vehículo Nissan Estaquitas color rojo con redila gris sin placas de circulación; un vehículo Nissan Tiida color gris sin placas; así como una motocicleta marca Italika color rojo.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso con esta Nueva ERA, de mantener un estado en donde no hay cabida para la corrupción ni para actos de extorsión que afecten el libre tránsito.