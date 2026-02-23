Exigen liberación de unidad de Transporte retenida en Tapachula

Tapachula, 23 de febrero de 2026.— Habitantes de la Fracción Plan Las Palmas realizaron una manifestación pacífica en la Unidad Administrativa para demandar la liberación de un vehículo de transporte público que presta servicio a su comunidad.

La unidad fue asegurada el pasado 12 de febrero por personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte, situación que aseguran ha afectado a decenas de familias que dependen de este medio para trasladarse al centro de la ciudad. EL ORBE/ Nelson Bautista