lunes, febrero 23, 2026
spot_img
InicioAl InstanteExigen liberación de unidad de Transporte retenida en Tapachula
Al Instante

Exigen liberación de unidad de Transporte retenida en Tapachula

0
15

Tapachula, 23 de febrero de 2026.— Habitantes de la Fracción Plan Las Palmas realizaron una manifestación pacífica en la Unidad Administrativa para demandar la liberación de un vehículo de transporte público que presta servicio a su comunidad.
La unidad fue asegurada el pasado 12 de febrero por personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte, situación que aseguran ha afectado a decenas de familias que dependen de este medio para trasladarse al centro de la ciudad. EL ORBE/ Nelson Bautista

Artículo anterior
“SE ESTÁ RESGUARDANDO LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA NORMALIDAD EN EL PAÍS”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM
Artículo siguiente
Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Conmemoracion del 113 Aniversario del Magnicidio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Jubilados de Pemex toman la TAR en Puerto Madero por deficiencias en servicios médicos

Al Instante staff - 0
*Trabajadores activos y retirados exigen atención digna, abasto de medicamentos y la contratación de un sanatorio que garantice servicios de salud adecuados en Tapachula. Tapachula,...
Leer más

Este 12 de marzo se canta con el alma

Al Instante staff - 0
🎶❤️ Este 12 de marzo se canta con el alma ❤️🎶 Espinoza Paz llega al Palenque Expo Tapachula 2026 para una noche llena de sentimiento...
Leer más

Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Conmemoracion del 113 Aniversario del Magnicidio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez

Al Instante staff - 0
Tarjeta Informativa 08/2026 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENCABEZA CONMEMORACIÓN DEL 113 ANIVERSARIO DEL MAGNICIDIO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Ciudad de México, 23...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV