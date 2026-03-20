Repuntan Casos de Sífilis en Tapachula Ante Falta de Control Sanitario en Antros de Vicio

La Brigada Callejera Detectó 50 Casos Positivos en los últimos 90 Días

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Más del 80% de los Casos Corresponden a Migrantes de Cuba que Laboran en Bares y Centros Nocturnos

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Falta Regulación en Negocios Para Evitar la Proliferación de Enfermedades de Transmisión Sexual

*MÁS DEL 70% DE LOS CONTAGIOS DETECTADOS RECIENTEMENTE, CORRESPONDE A PERSONAS RELACIONADAS CON BARES, CANTINAS Y GIROS ROJOS.1

Tapachula, Chiapas, 19 de marzo de 2026.– Un incremento significativo en los casos de sífilis ha encendido las alertas sanitarias en la región del Soconusco. De acuerdo con la organización Brigada Callejera, más del 70% de los contagios detectados recientemente corresponde a personas de origen cubano, en su mayoría vinculadas a la industria del entretenimiento.



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El informe, basado en tres meses de operativos, documenta más de 50 casos positivos en apenas 90 días, lo que la organización califica como una “pandemia local”.Cristian Gómez, representante de brigada Callejera en Tapachula, explicó que el fenómeno está relacionado con el cambio en la dinámica migratoria, muchas personas han dejado de estar en tránsito para establecerse en la ciudad, integrándose principalmente a bares y centros nocturnos.El diagnóstico revela que cerca del 80% del personal en este sector es de origen cubano, concentrando el 70% de los casos positivos.Sin embargo, la transmisión ya impacta a la población local el 30% de los nuevos contagios corresponde a mexicanos, lo que confirma la circulación activa de la enfermedad en la comunidad.Otro dato relevante es que el 70% de las personas diagnosticadas desconocía previamente su condición, aunque algunas ya presentaban síntomas o infecciones asociadas. Esto refuerza la preocupación sobre la falta de detección oportuna y control sanitario.La organización señala que el problema no se origina en establecimientos regulados, sino en negocios de reciente apertura que operan sin supervisión.Actualmente, Brigada Callejera solo tiene acceso a alrededor del 40% de estos espacios, ya que varios propietarios impiden la realización de pruebas a su personal, en su mayoría migrantes en situación vulnerable.Ante este panorama, activistas hicieron un llamado a las autoridades de salud para fortalecer la vigilancia epidemiológica y regular los establecimientos que operan fuera de norma.Advierten que, sin intervención inmediata, los contagios podrían incrementarse de forma sostenida.Finalmente, se exhorta a la población, tanto local como extranjera, a realizarse pruebas de detección en centros de salud u organización que se dedican a este trabajo de salud. EL ORBE/Nelson Bautista

Dueños de Bares Piden Prórroga Para

Cumplir Requerimientos de Protección Civil

Tapachula, Chiapas 18 de marzo de 2027.— Con miras a la próxima temporada vacacional de Semana Santa, la Asociación de Bares de Tapachula inició la actualización de sus Planes Internos de Protección Civil, con el propósito de garantizar la seguridad de los clientes y cumplir con la normativa vigente.

Antonio Armas Hernández, presidente del organismo, informó que este proceso forma parte de una revisión anual obligatoria; sin embargo, en esta ocasión el sector solicitó una prórroga a las autoridades municipales debido al impacto económico que implica cumplir con todos los requisitos técnicos.

Detalló que la revalidación de estos planes exige la integración de dictámenes especializados, entre ellos el eléctrico para prevenir cortocircuitos, el estructural que verifica las condiciones del inmueble y el de gas, indispensable en establecimientos con servicio de cocina.

El objetivo es asegurar que los negocios operen en condiciones óptimas. Son protocolos que hemos cumplido durante años por la seguridad de nuestros clientes, subrayó.

Además de la documentación, los establecimientos deben contar con señalética adecuada, extintores vigentes y rutas de evacuación claramente definidas. A ello se suma la capacitación constante del personal en primeros auxilios y atención a emergencias, considerada un elemento clave dentro de los protocolos.

Destacó la coordinación con Protección Civil municipal, cuyos elementos realizan inspecciones preventivas y brindan asesoría para fortalecer las brigadas internas de cada negocio.

Ante el incremento de visitantes y las altas temperaturas propias de la temporada, el sector aseguró estar preparado, al tiempo que reiteró que estas acciones buscan prevenir riesgos en la infraestructura.

Finalmente, el dirigente invitó a la población local y a los turistas a disfrutar de la oferta nocturna de Tapachula, al afirmar que los establecimientos operarán bajo condiciones seguras y con una variada programación de espectáculos. EL ORBE/Nelson Bautista