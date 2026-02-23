lunes, febrero 23, 2026
“SE ESTÁ RESGUARDANDO LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA NORMALIDAD EN EL PAÍS”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

“SE ESTÁ RESGUARDANDO LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA NORMALIDAD EN EL PAÍS”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM TRAS DETENCIÓN DE RUBÉN “N”, ALIAS “MENCHO”, JEFE DEL CJNG

* Reconoció a la Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas de México y al Gabinete de Seguridad por llevar a cabo esta operación: “son hombres y mujeres preparados, profesionales con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación”, comentó
* “Lo más importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población de todo México, y así se está haciendo”, agregó
* Informó que este lunes 23 de febrero ya no hay bloqueos en carreteras federales y se restablecen las actividades,
* Se estableció un Centro de Mando en el que se coordinan todas las Fuerzas federales y continuará en trabajos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las instituciones del Gabinete de Seguridad resguardan la paz, la seguridad y la normalidad en el país, luego de la detención y fallecimiento de Rubén “N”, alias “Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ayer 22 de febrero.

“Lo más importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población de todo México, y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, Fuerzas Armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que este lunes 23 de febrero ya no hay bloqueos en carreteras federales de diferentes puntos del país y se restablecen todas las actividades, por ello, hizo un llamado a la población a tener calma.

“Está en paz, está en calma y lo más importante es que estamos trabajando, si el día de hoy se llegará a presentar alguna situación hay un Centro de Control, de Mando, están todas las fuerzas federales coordinadas. Algo muy importante es que estamos coordinados con todas las entidades de la República”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México y al Gabinete de Seguridad por llevar a cabo esta operación que resultó en la detención de un generador de violencia. “México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias, son hombres y mujeres preparados, profesionales con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación”, comentó. Además dio su más sentido pésame a los elementos que perdieron la vida.

Desde la Mesa de Paz Chiapas, acompañado por los representantes de las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad
Exigen liberación de unidad de Transporte retenida en Tapachula
