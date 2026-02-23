SSPyPCM Realiza Recorridos de Proximidad Social en el Primer Cuadro

* Contribuye al Fortalecimiento del Tejido Social.
En seguimiento a las acciones que fortalecen el tejido social y promueven la cercanía entre autoridad y ciudadanía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM) realizaron recorridos de Proximidad Social en el primer cuadro de la Ciudad.
Al informar lo anterior, el coordinador de Prevención del Delito, Ricardo Rodríguez Campos, dio a conocer que, como parte de la estrategia instruida por el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo y el titular de la SSPyPCM, Manuel Alejandro Lluch García, se efectuaron recorridos en el parque central Miguel Hidalgo, el sendero peatonal y otras áreas que conforman el primer cuadro.
Rodríguez Campos subrayó que estas intervenciones permiten reforzar el contacto directo con la ciudadanía, fomentar la cultura de la denuncia y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad pública.
Finalmente, puntualizó que con dicha estrategia se contribuye al fortalecimiento del tejido social, se inhiben conductas delictivas mediante la presencia disuasiva y se garantiza un entorno más seguro para las familias y los comercios que convergen en el centro de la ciudad.