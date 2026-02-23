SSPyPCM Realiza Recorridos de Proximidad Social en el Primer Cuadro

lunes, febrero 23, 2026
* Contribuye al Fortalecimiento del Tejido Social.

En seguimiento a las acciones que fortalecen el tejido social y promueven la cercanía entre autoridad y ciudadanía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM) realizaron recorridos de Proximidad Social en el primer cuadro de la Ciudad.
Al informar lo anterior, el coordinador de Prevención del Delito, Ricardo Rodríguez Campos, dio a conocer que, como parte de la estrategia instruida por el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo y el titular de la SSPyPCM, Manuel Alejandro Lluch García, se efectuaron recorridos en el parque central Miguel Hidalgo, el sendero peatonal y otras áreas que conforman el primer cuadro.

Durante las actividades, en las que también participó la Unidad Canina K-9, se logró integrar a más de 350 personas en dinámicas de difusión y orientación, destacando la promoción de los números de emergencia 9-1-1 y 089, la prevención del delito de extorsión y la difusión de la Convocatoria 2026 de la SSPyPCM, entre otras acciones contempladas en la estrategia de proximidad social.
Rodríguez Campos subrayó que estas intervenciones permiten reforzar el contacto directo con la ciudadanía, fomentar la cultura de la denuncia y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad pública.
Finalmente, puntualizó que con dicha estrategia se contribuye al fortalecimiento del tejido social, se inhiben conductas delictivas mediante la presencia disuasiva y se garantiza un entorno más seguro para las familias y los comercios que convergen en el centro de la ciudad. Boletín Oficial

