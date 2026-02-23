lunes, febrero 23, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalColegio de Abogados de Tapachula Aprueba Nuevos Estatutos y se Moderniza
Local

Colegio de Abogados de Tapachula Aprueba Nuevos Estatutos y se Moderniza

0
5

Tapachula, Chiapas; 22 de Febrero del 2026.- En lo que calificaron como un hecho histórico, el Colegio de Abogados de Tapachula celebró sesión de asamblea extraordinaria en la que fueron leídos, analizados y aprobados los nuevos estatutos que regirán la vida interna de esta Asociación Civil.
El presidente del Colegio, Martín Benedicto Escobar Cárdenas, informó que la asamblea se desarrolló con el quórum legal requerido conforme a los estatutos vigentes, lo que permitió validar la actualización de los documentos básicos que norman la organización. Esta reforma representa un paso trascendental para fortalecer la estructura interna y responder a las necesidades actuales del gremio, aseveró.

La secretaria María Cecilia Morales Pérez, explicó que los cambios contemplan la adecuación a los tiempos tecnológicos, permitiendo que las convocatorias puedan realizarse mediante herramientas digitales como WhatsApp, además de actualizar disposiciones relacionadas con cuotas y mecanismos de notificación para asambleas ordinarias y extraordinarias.
Se trata, dijo, de una reorganización que coloca al Colegio a la vanguardia normativa y tecnológica.
Por su parte, el vicepresidente Jesús Alberto Escobar García, destacó que el ejercicio profesional enfrenta nuevos retos derivados del avance tecnológico y el uso de la inteligencia artificial, por lo que era indispensable armonizar los estatutos con la realidad social para garantizar un servicio jurídico acorde a las exigencias de la sociedad tapachulteca.
La tesorera Patricia Colmenares Álvarez resaltó que estas asambleas permiten a los agremiados participar con voz y voto, así como presentar propuestas que fortalezcan la institución. Hizo un llamado a mantener actualizados sus pagos y asistir activamente a las reuniones.
En tanto, el prosecretario Pedro Enrique de León Sánchez y el licenciado Joel Feliciano Sánchez López reiteraron la invitación a abogados titulados, tanto con experiencia como de reciente egreso, a integrarse al Colegio, ya que la nueva administración impulsa ideas renovadas y un espacio de colaboración donde las nuevas generaciones puedan nutrirse de la experiencia de los litigantes consolidados.
La directiva agradeció el respaldo de los asistentes, subrayando que la participación activa consolida la unidad y el fortalecimiento institucional del gremio jurídico en Tapachula. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Colegio de Abogados de Tapachula Aprueba Nuevos Estatutos y se Moderniza
Artículo anterior
Incrementan el Numero de Migrantes en Condición de Calle en Tapachula
Artículo siguiente
Ofrece Canacintra Asesoría Técnica y Jurídica a Productores de la Región
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Lunes 23 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Flor Ballinas Celebra su Cumpleaños en Playa Linda

Al Instante staff - 0
Playa Linda fue el escenario perfecto para que Flor Ballinas Moreno celebrara un año más de vida, rodeada del cariño de su familia y...
Leer más

Todas las clases en normalidad.

Al Instante staff - 0
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV