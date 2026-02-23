Caída de Líder del CJNG Desata Ola De Violencia

* El Gabinete de Seguridad Informó que se Registraron 252 Bloqueos en 20 Entidades

* Jalisco concentró el mayor número de bloqueos con 65 principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

* En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados.

* Hasta el momento se reportan 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y Dañan al menos 20 Sucursales del Banco Bienestar

* Suspende clases en al menos 11 Estados; priorizan seguridad de estudiantes

* En Jalisco se suspendieron diversos eventos deportivos, desde partidos de futbol hasta corridas de toros.

* Van 325 vuelos cancelados en Puerto Vallarta, Guadalajara y Tepic.

*- El Partido Entre Necaxa y Querétaro fue Suspendido por Supuestas Detonaciones Fuera del Estadio Victoria

* 13 estados habían anunciado ayer en la tarde la suspensión de clases por la violencia.

* Instituciones bancarias informaron que abrirán sucursales este lunes en varias entidades del país. BBVA informó que no operará en Jalisco; BanBajío no abrirá en Jalisco, Nayarit y Colima.