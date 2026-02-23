lunes, febrero 23, 2026
Nacional

Caída de Líder del CJNG Desata Ola De Violencia

0
2

* El Gabinete de Seguridad Informó que se Registraron 252 Bloqueos en 20 Entidades
* Jalisco concentró el mayor número de bloqueos con 65 principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

* En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados.

* Hasta el momento se reportan 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y Dañan al menos 20 Sucursales del Banco Bienestar

* Suspende clases en al menos 11 Estados; priorizan seguridad de estudiantes

* En Jalisco se suspendieron diversos eventos deportivos, desde partidos de futbol hasta corridas de toros.

* Van 325 vuelos cancelados en Puerto Vallarta, Guadalajara y Tepic.

*- El Partido Entre Necaxa y Querétaro fue Suspendido por Supuestas Detonaciones Fuera del Estadio Victoria

* 13 estados habían anunciado ayer en la tarde la suspensión de clases por la violencia.
* Instituciones bancarias informaron que abrirán sucursales este lunes en varias entidades del país. BBVA informó que no operará en Jalisco; BanBajío no abrirá en Jalisco, Nayarit y Colima.

Un Domingo de Miedo; Comercios Cerrados y Transporte Suspendido
Conferencia de prensa matutina en vivo. Lunes 23 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Flor Ballinas Celebra su Cumpleaños en Playa Linda

Al Instante staff - 0
Playa Linda fue el escenario perfecto para que Flor Ballinas Moreno celebrara un año más de vida, rodeada del cariño de su familia y...
Todas las clases en normalidad.

Al Instante staff - 0
