Claudia Sheinbaum, Acompañada de Zoe Robledo, Inician Obras del Hospital Regional de Especialidades de Saltillo

* Tendrá 560 Camas y Beneficiará a 2.5 Millones de Derechohabientes.

Saltillo, Coahuila; 21 de Febrero de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el banderazo de inicio de obra del Hospital Regional de Especialidades de Saltillo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno de los más grandes de todo el país, el cual tendrá 560 camas y beneficiará a 2.5 millones de derechohabientes.

“Es uno de los hospitales más grandes que va a haber en todo el país, va a tener 560 camas, 260 de hospitalización y 300 de servicios como urgencias, unidades de cuidados intensivos, recién nacidos, pediatría y adultos; nueve quirófanos va a tener el hospital, va a tener 49 especialidades médicas.

“O sea, va a ser un Hospital de Especialidades: 18 sillones de hemodiálisis, 10 de diálisis ambulatoria, seis de quimioterapia, una sala de hemodinamia -que es especial para problemas de infartos-, clínica de heridas, estomas, de pie diabético y clínica del dolor, todo eso va a tener este hospital, tomógrafos, mastógrafos, resonancia magnética, Rayos X, ultrasonidos y 2 mil 63 trabajadores entre médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, paramédicos, personal administrativo, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, patrimonio nacional”, informó.

Reconoció al IMSS como una gran institución que atiende a más del 50 por ciento de la población en el país, que nació del corazón del general Lázaro Cárdenas y se puso en marcha con el Presidente Manuel Ávila Camacho.

Detalló que desde su nacimiento hasta 1982 se construyeron más de 37 mil camas en el IMSS, sin embargo, en el periodo neoliberal, de 1983 a 2018, solo se incrementaron 4 mil nuevas camas. Y fue hasta la llegada de la Cuarta Transformación en 2018 que se dio un nuevo impulso y en 2030, cuando concluya su gobierno, se van a incorporar 12 mil nuevas camas hospitalarias. Además, reconoció a los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes se encargarán de la construcción del nuevo hospital.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó la construcción de nuevas preparatorias como parte del Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y anunció un nuevo edificio para el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 97 de Saltillo, que contribuirá a la meta de 150 mil nuevos lugares de Educación Media Superior en este año.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, agregó que aunado a este hospital se concluye la construcción de dos Unidades de Medicina Familiar (UMF) de 15 consultorios para Cortijo y Santa Bárbara; los hospitales de San Buenaventura y Matamoros que dejan de ser COPLAMAR y pasan a ser patrimonio nacional del Seguro Social. Además de 51 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en todo el Estado de Coahuila. Sun