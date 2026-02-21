domingo, febrero 22, 2026
SSP, FGE, FGR Y SEMAR HACEN VALER EL ESTADO DE DERECHO EN TAPACHULA CON OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL DE ALTO IMPACTO*

Tapachula, Chiapas; 21 de febrero de 2026.- En el marco de la estrategia de seguridad y gobernabilidad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo un operativo interinstitucional de alto impacto en el municipio de Tapachula. Como resultado de este despliegue estratégico, ejecutado de manera simultánea en distintos sectores del municipio, se logró la detención y el aseguramiento de diversos objetivos prioritarios, en acciones orientadas a fortalecer el Estado de Derecho, preservar el orden público y salvaguardar la seguridad de la población.

Como resultado de las acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (SEMAR) con estricto apego a la legalidad, se logró la detención de 15 personas, presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

Derivado del despliegue táctico y operativo, fueron aseguradas 15 armas largas, diversas dosis de estupefacientes, así como 9 vehículos de las marcas Nissan Frontier, Mazda CX-5, Jeep Rubicón, Toyota HEV XSE, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo con características de transporte público en modalidad de taxi, Toyota Camry, Ford Expedition y una motocicleta marca Italika, con posibles indicios de relación en hechos ilícitos.

Las personas detenidas fueron identificadas conforme a los protocolos legales correspondientes como: Víctor “N”, Gabriel “N”, Iván “N”, Noé “N”, Moisés “N”, Jersoon “N”, Jhon “N”, Humberto “N”, Roberto “N”, Héctor “N”, Dáymel “N”, Francisco “N”, Diego “N”, David “N” y un menor de edad de identidad reservada

Las personas detenidas y objetos como comprobación del ilícito quedaron a disposición de las autoridades competentes; con ello, se refleja el compromiso firme de las instituciones de seguridad para combatir frontalmente a los generadores de violencia, fortalecer el Estado de Derecho y salvaguardar la paz y la tranquilidad de la población.

El Gobierno del Estado, en coordinación con las autoridades federales, mantiene y refuerza las acciones operativas en la región, privilegiando la inteligencia, la coordinación institucional y la actuación estratégica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera que las acciones de seguridad continuarán de manera permanente, con determinación, legalidad y responsabilidad institucional.

Tapachula FC triunfa en casa y sigue firme en la lucha por la clasificación
