Tapachula FC triunfa en casa y sigue firme en la lucha por la clasificación

El conjunto de Tapachula FC vivió una gran noche en el Estadio Olímpico de Tapachula, donde cumplió con autoridad su misión de sumar en casa al imponerse con marcador de 3-1 sobre Héroes de Zací, en un encuentro que dejó satisfecha y orgullosa a la afición presente en el Coloso del Soconusco.

Desde los primeros minutos, el equipo de la Perla del Soconusco mostró intensidad y determinación ofensiva. Apenas al minuto 7, Gabriel Vidal abrió el marcador para los locales, encendiendo el ánimo en las gradas. Posteriormente, al minuto 20 de la primera mitad, Mateo Aguirre amplió la ventaja con un sólido remate de cabeza que dejó sin opciones al guardameta visitante.

El conjunto visitante reaccionó al minuto 29 mediante Raymundo López, quien acortó distancias para mantener el encuentro disputado.

Para la segunda mitad, Tapachula mantuvo el dominio del juego, controlando las acciones y generando las oportunidades más claras. Al minuto 57, el tapachulteco Francisco Ramírez, portando el dorsal número 10, fue el encargado de sellar el triunfo desde el punto penal, decretando el tercer gol de la noche para los locales.

Con este resultado, Tapachula alcanzó las 28 unidades dentro del Grupo 3, manteniéndose en la pelea por los puestos de clasificación junto a Inter Playa del Carmen y Jaguares FC, rivales a los que enfrentará en lo que resta del torneo.

El siguiente compromiso del conjunto tapachulteco será en calidad de visitante frente a Inter Playa, duelo programado para el sábado 28 de febrero en la Unidad Deportiva Mario Villanueva.