Cultivos de la Región no Cuentan con Seguro Ante Cualquier Contingencia Climática

* HECTÁREAS DE CAFÉ, CACAO, SOYA, MAÍZ, PLÁTANO Y RAMBUTÁN, ENFRENTAN ALTOS RIESGOS CADA CICLO AGRÍCOLA.

* Anteriormente Recibían Apoyos con Recursos Canalizados a Través del FONDEN.

* El Año Pasado, Productores de Plátano Sufrieron Pérdidas Cuando una Tromba Destruyó más de 600 Hectáreas de Cultivo

* Piden que las Autoridades Encargadas Implementen un Programa o Fideicomiso Emergente.

Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero del 2026.- Productores agrícolas de distintas ramas en la región, viven en permanente vulnerabilidad ante fenómenos naturales como lluvias intensas, trombas, incendios, sequías o huracanes, al no contar con un seguro catastrófico que les brinde respaldo frente a pérdidas totales o parciales de sus cultivos.

Así lo señaló el dirigente regional de la Confederación Nacional Campesina, Indalecio Flores Bahámaca, quien explicó que soyeros, maiceros, bananeros, rambutaneros, cafetaleros y cacaoteros enfrentan altos riesgos cada ciclo agrícola, especialmente ante los efectos cada vez más severos del cambio climático.



El año pasado, dijo, productores de plátano de Rayón, Miguel Alemán y La Libertad, en el municipio de Suchiate, sufrieron pérdidas considerables cuando una tromba destruyó más de 600 hectáreas de cultivo que presentaban un avance del 70 por ciento. En ese caso, afirmó, los daños fueron absorbidos directamente por los agricultores.Flores Bahámaca destacó que anteriormente existían mecanismos como el seguro catastrófico estatal y recursos canalizados a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), los cuales permitían otorgar apoyos en especie, implementos agrícolas o paquetes tecnológicos para reactivar la producción. Actualmente, dijo, esos instrumentos ya no operan como antes.Ante este panorama, propuso que dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la SAGyP estatal implementen un programa o fideicomiso emergente que brinde certidumbre a productores del régimen ejidal.El dirigente advirtió que, sin cobertura de precios ni esquemas de aseguramiento, el campo permanece descapitalizado y expuesto, por lo que cada contingencia climática representa un golpe directo a la economía de miles de familias rurales. EL ORBE/ JC