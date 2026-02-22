Cultivos de la Región no Cuentan con Seguro Ante Cualquier Contingencia Climática

* HECTÁREAS DE CAFÉ, CACAO, SOYA, MAÍZ, PLÁTANO Y RAMBUTÁN, ENFRENTAN ALTOS RIESGOS CADA CICLO AGRÍCOLA.
* Anteriormente Recibían Apoyos con Recursos Canalizados a Través del FONDEN.
* El Año Pasado, Productores de Plátano Sufrieron Pérdidas Cuando una Tromba Destruyó más de 600 Hectáreas de Cultivo
* Piden que las Autoridades Encargadas Implementen un Programa o Fideicomiso Emergente.
Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero del 2026.- Productores agrícolas de distintas ramas en la región, viven en permanente vulnerabilidad ante fenómenos naturales como lluvias intensas, trombas, incendios, sequías o huracanes, al no contar con un seguro catastrófico que les brinde respaldo frente a pérdidas totales o parciales de sus cultivos.
Así lo señaló el dirigente regional de la Confederación Nacional Campesina, Indalecio Flores Bahámaca, quien explicó que soyeros, maiceros, bananeros, rambutaneros, cafetaleros y cacaoteros enfrentan altos riesgos cada ciclo agrícola, especialmente ante los efectos cada vez más severos del cambio climático.
Flores Bahámaca destacó que anteriormente existían mecanismos como el seguro catastrófico estatal y recursos canalizados a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), los cuales permitían otorgar apoyos en especie, implementos agrícolas o paquetes tecnológicos para reactivar la producción. Actualmente, dijo, esos instrumentos ya no operan como antes.
Ante este panorama, propuso que dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la SAGyP estatal implementen un programa o fideicomiso emergente que brinde certidumbre a productores del régimen ejidal.
El dirigente advirtió que, sin cobertura de precios ni esquemas de aseguramiento, el campo permanece descapitalizado y expuesto, por lo que cada contingencia climática representa un golpe directo a la economía de miles de familias rurales. EL ORBE/ JC