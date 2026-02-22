Julieta Celebra su Primer año de Vida

La pequeña Julieta Rovelo Barrios, celebró su primer añito de feliz existencia, motivo por el cual sus padres, Manuel Rovelo y Jhenz Barrios, ofrecieron una misa de acción de gracias en la Parroquia de San Juan de los Lagos, acompañados de familiares y amigos cercanos.

Al finalizar la ceremonia religiosa, los invitados se reunieron en el domicilio de la familia para disfrutar de una linda celebración, en donde llenaron de muestras de cariño a la cumpleañera

1 de 11