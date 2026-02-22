Vivienda Para el Bienestar el Programa más Ambicioso en la Historia de México: Sheinbaum

* Presidenta Atiende a Madres Buscadoras en Coahuila.

Monclova, Coahuila; 21 de Febrero de 2026.- En Monclova, Coahuila, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo entrega de 60 de un total de 88 viviendas del desarrollo “Colinas de Santiago” del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que tiene la meta de construir 1.8 millones de viviendas en todo el país.



“La otra muy importante es este programa de Vivienda, se llama Vivienda para el Bienestar, ¿De qué se trata? Hay tres instituciones de gobierno que hacen vivienda: primero el Infonavit, para los derechohabientes del Seguro Social, la mayoría de los derechohabientes tienen Infonavit, hay que ser derechohabiente del Infonavit; segundo es el Fovissste, que es para todos los que somos trabajadores del Estado, para las maestras, para los maestros que tienen Fovissste; y el tercero es la Conavi, la Comisión Nacional de Vivienda, que es para los que no tienen derechohabiencia, para quienes no son del IMSS o del ISSSTE, sino que no tienen ninguna derechohabiencia, también estamos haciendo vivienda. Van a ser un millón 800 mil viviendas durante el sexenio, es el programa de vivienda más ambicioso de toda la historia de México”, informó.Destacó que como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar se realizaron cambios a la Ley del Infonavit para eliminar o reducir créditos impagables de personas que cubrieron hasta tres veces el valor de su vivienda y seguían debiendo, del cual suman más de 5 millones de familias beneficiadas del Infonavit y 400 mil más del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste).En lo que va de 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal ha entregado 738 viviendas en 10 estados: 48 en Michoacán, 200 en Veracruz, 44 en Tamaulipas, 64 en Yucatán, 96 en Chiapas, 80 en Quintana Roo, 48 en Sonora, 53 en Nuevo León, 45 en Zacatecas y las 60 de este sábado en Coahuila.El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, resaltó que en Coahuila se incrementó la meta de construcción de vivienda de 19 mil a 65 mil, de los cuales ya hay 10 proyectos con 9 mil 600 casas nuevas y se van a construir 26 mil más para que a finales de este año se llegue a 35 mil 600 viviendas, lo que representa más de la mitad de la meta sexenal.Detalló que en este conjunto habitacional Infonavit Colinas de Santiago se construyen 88 viviendas que ya se colocaron en su totalidad y de las cuales hoy se entregan 60 a familias coahuilenses. Boletín OficialSheinbaum Rompe Protocolo Para Atender a Madres BuscadorasSaltillo, Coah.; 21 de Febrero.- Mientras se llevaba a cabo el evento Arranque de Obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo bajó del templete para atender a un grupo de personas buscadoras que con gritos, megáfono y pancartas llamaron su atención.«¡Presidenta, de madre a madre encuentre a nuestros hijos!!», exigían en una cartulina las personas manifestantes.Al momento de que el director del IMSS, Zoé Robledo, exponía los avances en materia de salud, Claudia Sheinbaum caminó junto al gobernador priista, Manolo Jiménez, para atender a las personas que exigían más presupuesto para la búsqueda de personas.«Y a todos los atendemos sobre todo con mucho corazón y humanismo», expresó la Mandataria federal al final de su discurso.Cabe señalar que este gesto no lo había hecho la titular del Ejecutivo federal en otros eventos.María Eugenia Arriaga, integrante del Centro para los Derechos Humanos «Fray Juan de Larios», dijo que la Presidenta se comprometió a revisar el fallecimiento por presunta negligencia médica de la directora del centro, Blanca Isabel Bustos. Sun