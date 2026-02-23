Tortuga Casquito en Riesgo por Tráfico Ilegal en el Soconusco

Tapachula, Chiapas; 22 de Febrero de 2026.- La tortuga conocida como “Casquito” (Kinosternon), símbolo de los arroyos, pampas y esteros del Soconusco, enfrenta una de las etapas más críticas para su supervivencia.

La combinación de consumo tradicional, pérdida de hábitat y comercio ilegal internacional ha reducido de manera alarmante sus poblaciones en la zona costa de Chiapas.

En entrevista, Edson Martínez, director de la organización ambiental Blue World en Tapachula, advirtió que la fauna silvestre regional atraviesa un escenario delicado.

Aunque en la región habitan especies como la tortuga Tres Lomos, la Sabanera (patas rojas) y la Venusta, la Casquito se ha convertido en la más vulnerable debido a su extracción intensiva.

Antes era común verlas, hoy encontrar una es casi un milagro. La expansión urbana y la deforestación han impactado directamente su entorno natural, señaló al recordar que generaciones anteriores crecieron con una presencia abundante de estos ejemplares en cuerpos de agua locales.

El activista subrayó que el tráfico de especies figura entre los negocios ilícitos más lucrativos del mundo. Como ejemplo, mencionó el reciente decomiso de cerca de 3 mil ejemplares en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muchos provenientes de Chiapas y con destino al mercado asiático, particularmente China.

Otro factor que agrava la problemática es la ausencia de una oficina operativa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Tapachula.

La centralización de funciones en Tuxtla Gutiérrez, explicó, ha dejado a la región costera con menor capacidad de respuesta ante delitos ambientales, tráfico de fauna y conflictos derivados del manejo inadecuado de residuos.

El tema ambiental parece relegado en las agendas municipales. No se trata solo del comercio ilegal, sino también del impacto de la basura y de la falta de vigilancia que deteriora nuestros ecosistemas, enfatizó.

Frente a este panorama, organizaciones civiles y centros educativos han impulsado acciones de conservación.

Blue World respalda un proyecto encabezado por estudiantes del Cobach 255, enfocado en el rescate y protección de la tortuga Casquito, iniciativa que incluso ha participado en programas de National Geographic.

Además de atender ejemplares heridos o decomisados en sus instalaciones de Tapachula, la asociación promueve educación ambiental entre jóvenes para fomentar un cambio cultural que priorice la protección de la biodiversidad. EL ORBE/Nelson Bautista