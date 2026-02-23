Jubilados de Pemex toman la TAR en Puerto Madero por deficiencias en servicios médicos

*Trabajadores activos y retirados exigen atención digna, abasto de medicamentos y la contratación de un sanatorio que garantice servicios de salud adecuados en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 23 de febrero de 2026.— Un grupo de aproximadamente 30 trabajadores activos y jubilados de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada sobre la carretera a Cuatro Milpas en Puerto Madero, realizaron una protesta este lunes y colocaron lonas en la entrada principal de las instalaciones para denunciar la falta de atención médica y deficiencias en los servicios de salud.

Los inconformes mantienen tomada de manera indefinida la TAR-Pemex como medida de presión, al señalar que desde hace tiempo enfrentan problemas relacionados con la atención hospitalaria, la escasez de medicamentos y la limitada operatividad de los servicios médicos destinados tanto a trabajadores en activo como a jubilados.



1 de 4

Durante la manifestación, los trabajadores retirados denunciaron presuntos actos de negligencia y afirmaron que las fallas en la atención han impactado gravemente en la salud del personal. Indicaron que incluso han fallecido compañeros activos en medio de un contexto que califican como preocupante por la falta de respuesta oportuna. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros