*Trabajadores activos y retirados exigen atención digna, abasto de medicamentos y la contratación de un sanatorio que garantice servicios de salud adecuados en Tapachula.
Tapachula, Chiapas; 23 de febrero de 2026.— Un grupo de aproximadamente 30 trabajadores activos y jubilados de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada sobre la carretera a Cuatro Milpas en Puerto Madero, realizaron una protesta este lunes y colocaron lonas en la entrada principal de las instalaciones para denunciar la falta de atención médica y deficiencias en los servicios de salud.
Los inconformes mantienen tomada de manera indefinida la TAR-Pemex como medida de presión, al señalar que desde hace tiempo enfrentan problemas relacionados con la atención hospitalaria, la escasez de medicamentos y la limitada operatividad de los servicios médicos destinados tanto a trabajadores en activo como a jubilados.
Jubilados de Pemex toman la TAR en Puerto Madero por deficiencias en servicios médicos
