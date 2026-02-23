lunes, febrero 23, 2026
Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Conmemoracion del 113 Aniversario del Magnicidio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez

Tarjeta Informativa 08/2026

Ciudad de México, 23 de febrero de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia por el 113 Aniversario del magnicidio del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Como parte de la ceremonia, la Jefa del Ejecutivo Federal; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Arturo Ávila Espinoza, montaron una guardia de honor en memoria del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez.


El director general del INEHRM, Felipe Arturo Ávila Espinoza, destacó que Madero y Pino Suárez ocupan un lugar central en la historia de México, ya que condujeron el primer Gobierno democrático del país surgido de una revolución triunfante.

“Madero y Pino Suárez hicieron mancuerna en el primer gobierno democrático del México del siglo XX, un gobierno ejemplar que buscó solucionar las demandas sociales, a través de las leyes y las instituciones”, resaltó.

Enfatizó que la grandeza de Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez está en actos, ideales, congruencia, humanismo, lealtad, en su respeto a las leyes y a las instituciones, por ello, aseguró que son inspiración para la Cuarta Transformación.

“El Gobierno de la Cuarta Transformación con una vocación democrática y humanista se inspira y reivindica la herencia que nos dejaron Madero y Pino Suárez, a quienes recordamos con cariño y respeto y admiración como forjadores de la patria mexicana”, agregó.

A la ceremonia por el 113 Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez asistieron integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México.

