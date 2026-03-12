jueves, marzo 12, 2026
Aprehenden a presunto pederasta de Tapachula: FGE
Aprehenden a presunto pederasta de Tapachula: FGE

– Por hechos ocurridos en septiembre de 2020

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Jorge “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos en la ciudad de Tapachula, el 30 de septiembre de 2020.

El inculpado, quien es objetivo prioritario, fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Tapachula, quien determinará su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS.

