El Presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó una mesa de trabajo con habitantes de Chanjalé, acompañado del secretario general de Gobierno, Mario Orozco, y del secretario de Obras Públicas, William Penagos, dando seguimiento a la agenda de atención a la zona alta.
Con un gobierno de puertas abiertas, el edil escuchó de manera directa cada planteamiento, reiterando que la zona alta es prioridad en su administración. Destacó que, a través del diálogo y la suma de voluntades, se construyen soluciones para impulsar el desarrollo y atender las necesidades de las comunidades.
El Presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó una mesa de trabajo con habitantes de Chanjalé
El Presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó una mesa de trabajo con habitantes de Chanjalé, acompañado del secretario general de Gobierno, Mario Orozco, y del secretario de Obras Públicas, William Penagos, dando seguimiento a la agenda de atención a la zona alta.