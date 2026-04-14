El Presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó una mesa de trabajo con habitantes de Chanjalé, acompañado del secretario general de Gobierno, Mario Orozco, y del secretario de Obras Públicas, William Penagos, dando seguimiento a la agenda de atención a la zona alta.

Con un gobierno de puertas abiertas, el edil escuchó de manera directa cada planteamiento, reiterando que la zona alta es prioridad en su administración. Destacó que, a través del diálogo y la suma de voluntades, se construyen soluciones para impulsar el desarrollo y atender las necesidades de las comunidades.

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