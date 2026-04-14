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Productores de Chiapas Respaldan Protesta de Campesinos del Norte

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• El campo mexicano enfrenta un proceso de abandono estructural; denuncian.

Tapachula Chiapas 14 de abril de 2026.- En un acto de respaldo y protesta, productores de café y representantes del sector agropecuario del sur del país manifestaron su apoyo a los campesinos de Sinaloa, luego del rompimiento de negociaciones con el Gobierno Federal y el Senado.

La postura es contundente, el campo mexicano enfrenta un proceso de abandono estructural.

En entrevista Ismael Coronel, dijo que la actual administración ha reemplazado las políticas de impulso productivo por esquemas asistenciales que, aseguran, no generan desarrollo ni fortalecen las capacidades técnicas del campo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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