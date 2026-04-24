InicioAl InstanteChoque en la 2a norte, esquina 3ra poniente. Al Instante Choque en la 2a norte, esquina 3ra poniente. 24 abril, 2026 0 26 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Solo daños materiales. 1 de 5 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorYamil Melgar da la bienvenida en Tapachula a la sede de cooperación internacional en materia de asilo RELATED ARTICLES Al Instante Yamil Melgar da la bienvenida en Tapachula a la sede de cooperación internacional en materia de asilo 24 abril, 2026 Al Instante Frustran secuestro virtual y rescatan a víctima en Tapachula 24 abril, 2026 Al Instante Balean a hombre afuera de primaria Lázaro Cárdenas en Tapachula. 24 abril, 2026 EL ORBE AL MOMENTO: Yamil Melgar da la bienvenida en Tapachula a la sede de cooperación internacional en materia de asilo Al Instante staff - 24 abril, 2026 0 El presidente municipal, Yamil Melgar, destacó que Tapachula se consolida como un punto clave de diálogo y coordinación internacional, donde la atención a la... Leer más Frustran secuestro virtual y rescatan a víctima en Tapachula Al Instante staff - 24 abril, 2026 0 - Tapachula más seguro El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informa que, en coordinación con la Policía... Leer más Balean a hombre afuera de primaria Lázaro Cárdenas en Tapachula. Al Instante staff - 24 abril, 2026 0 Se dirigía a recoger a su hijo. Reportan múltiples disparos Tapachula, Chiapas a24 de abril 2026.- En la mañana de este viernes se registró un ataque... Leer más Cargar más MAS Popular Yamil Melgar da la bienvenida en Tapachula a la sede de cooperación internacional en materia de asilo 24 abril, 2026 Frustran secuestro virtual y rescatan a víctima en Tapachula 24 abril, 2026 Balean a hombre afuera de primaria Lázaro Cárdenas en Tapachula. 24 abril, 2026 Reportan una persona con herida de bala. 24 abril, 2026 Cargar más