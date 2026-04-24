Yamil Melgar da la bienvenida en Tapachula a la sede de cooperación internacional en materia de asilo

El presidente municipal, Yamil Melgar, destacó que Tapachula se consolida como un punto clave de diálogo y coordinación internacional, donde la atención a la movilidad humana se realiza con responsabilidad y sentido humanista.

En representación del gobernador Eduardo Ramírez, la secretaria general de gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando, encabezó este encuentro y subrayó que en Chiapas se impulsa un gobierno con humanismo que transforma, priorizando la dignidad y los derechos de las personas.

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La coordinadora general de la COMAR, Xadeni Méndez Márquez, resaltó que este espacio fortalece sistemas de asilo más sólidos, coordinados y centrados en las personas, como parte de una responsabilidad compartida en la región.

Por su parte, el director de Relaciones Internacionales de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Michael Carter, reconoció que Tapachula es ejemplo de trabajo conjunto ante grandes desafíos, consolidándose como referente de cooperación internacional.

Yamil Melgar reafirmó que su gobierno seguirá impulsando acciones coordinadas que pongan al centro la dignidad humana, fortaleciendo a Tapachula como un espacio de acompañamiento y esperanza.

El evento concluyó con un recorrido por las instalaciones de la COMAR en Tapachula, con la participación de Gustavo Gouveia, jefe de la oficina de ACNUR para el sur de México, así como de representantes de organismos internacionales y autoridades de los tres órdenes de gobierno.