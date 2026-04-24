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Frustran secuestro virtual y rescatan a víctima en Tapachula

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– Tapachula más seguro

El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informa que, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Fronteriza, la Agencia de Inteligencia e Investigación Ministerial y la Fiscalía General del Estado, se llevó a cabo el rescate y localización con vida de una persona víctima de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual.

Derivado de un reporte ciudadano, las corporaciones activaron de manera inmediata los protocolos de atención, implementando acciones de inteligencia, seguimiento de llamadas y trabajo de campo, logrando ubicar a la víctima en las inmediaciones de un hotel de esta ciudad, sana y a salvo.

De acuerdo con las investigaciones, las llamadas de extorsión provenían del estado de Tamaulipas, confirmando que se trató de un secuestro virtual. La persona fue resguardada y trasladada ante la Fiscalía correspondiente para su atención y seguimiento.

Este resultado es producto del trabajo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, refrendando el compromiso de actuar con prontitud, proteger a la ciudadanía y combatir frontalmente los delitos que atentan contra la tranquilidad de las familias.

Se exhorta a la población a no caer en este tipo de engaños y a denunciar de manera inmediata cualquier intento de extorsión a través del 911 o de forma anónima al 089.

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