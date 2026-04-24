Balean a hombre afuera de primaria Lázaro Cárdenas en Tapachula.

Se dirigía a recoger a su hijo.

Reportan múltiples disparos

Tapachula, Chiapas a24 de abril 2026.- En la mañana de este viernes se registró un ataque armado afuera de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, ubicada sobre la 5ta Privada Sur entre 10 y 12 Oriente, dejando a un hombre gravemente herido. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas.

De acuerdo con Reporte Ciudadano, la víctima fue identificada como Elio Omar, de 38 años de edad, quien presuntamente acudía al plantel por su hijo cuando fue sorprendido por sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el vehículo sedán azul en el que se encontraba.

En el lugar fueron localizados al menos 16 casquillos percutidos. El hombre presentó dos heridas de arma de fuego en el tórax, por lo que fue atendido de emergencia por paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil que arribaron minutos después, junto con elementos de distintas corporaciones de seguridad.

Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio. En respuesta, autoridades implementaron un fuerte operativo en la zona con la participación de la Fuerza de Reacción Inmediata, así como policías municipales y estatales, con el objetivo de dar con los responsables.

Como parte de un comunicado preventivo, elementos de seguridad informaron a las escuelas cercanas incluyendo un jardín de niños, la primaria Lázaro Cárdenas y la Escuela Secundaria Federal No. 1 para que permitieran la salida de los alumnos, ante el temor de que se suscitara otro hecho violento mientras se desarrollaba el operativo.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Cabe señalar que hace aproximadamente cinco días se registró otro ataque armado en la ciudad, en el que perdió la vida una persona conocida como “Norbi”, de la ruta Palmeras, lo que ha generado preocupación entre la población por la reciente ola de violencia. Carlos Montes