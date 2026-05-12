miércoles, mayo 13, 2026
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Eduardo Ramírez destaca el papel de las maestras y los maestros en la transformación de Chiapas

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El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de medallas a docentes de los subsistemas federal y estatal con 25, 30, 40 y 50 años de servicio, en el marco de la celebración del Día de la Maestra y el Maestro, bajo el lema Educar es transformar.

El mandatario afirmó que el gobierno de la Nueva ERA reconoce la vocación y el esfuerzo a las maestras y los maestros que acercan el conocimiento a las comunidades, contribuyendo así a la construcción de un Chiapas y un México con mayor igualdad y bienestar. Resaltó que una de las prioridades de su administración es generar las condiciones necesarias para que este sector se sienta orgulloso de su profesión, ejerza su labor con seguridad y viva en paz.

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