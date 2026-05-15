Cae en EU exsecretario de Seguridad de Rocha Moya; Gerardo Mérida fue arrestado desde el 11 de mayo en Arizona

La semana pasada, un juez federal en Michoacán le había concedido un amparo para frenar su detención y eventual extradición

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos, confirmó una fuente del Departamento de Justicia (DOJ) a EL UNIVERSAL.

Mérida Sánchez fue detenido el 11 de mayo de 2026; en este momento está en «tránsito» rumbo al Distrito Sur de Nueva York, custodiado por los US Marshalls Service, indicó la fuente. Su expediente registrado en Arizona es el S9 23 Cr. 180, pero va a quedar radicado en NY.

La semana pasada, un juez federal en Michoacán le había concedido un amparo para frenar su detención y eventual extradición a Estados Unidos.

Fuente: El Universal