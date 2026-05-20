Eduardo Ramírez Aguilar refrenda compromiso con el bienestar de Rincón Chamula y Rayón

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por los municipios de

Rincón Chamula y Rayón, donde resaltó el impulso de acciones y programas prioritarios

que contribuyen al bienestar, la paz y la prosperidad compartida de los pueblos originarios

de la entidad, remarcando que en esta Nueva ERA, se gobierna con responsabilidad,

sentido social, humanismo, cercanía y amor por Chiapas. Asimismo, sostuvo que recorre

las comunidades para atender las necesidades de la población, sobre todo de los que por

mucho tiempo permanecieron en el olvido.

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa y los servicios

públicos, en Rincón Chamula el mandatario inauguró espacios en las escuelas primarias

Francisco Javier Mina y 5 de Mayo, donde se invirtieron 4.7 millones de pesos en total.

También puso en marcha la primera etapa de la red de distribución eléctrica en el Barrio

Centro, obra a la que se destinaron más de 7.3 millones de pesos. Y en materia de

igualdad de género, encabezó la apertura de los Centros LIBRE del Programa de Atención

Integral para el Bienestar de las Mujeres en Rincón Chamula y Rayón.