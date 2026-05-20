Eduardo Ramírez Aguilar refrenda compromiso con el bienestar de Rincón Chamula y Rayón

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por los municipios de
Rincón Chamula y Rayón, donde resaltó el impulso de acciones y programas prioritarios
que contribuyen al bienestar, la paz y la prosperidad compartida de los pueblos originarios
de la entidad, remarcando que en esta Nueva ERA, se gobierna con responsabilidad,
sentido social, humanismo, cercanía y amor por Chiapas. Asimismo, sostuvo que recorre
las comunidades para atender las necesidades de la población, sobre todo de los que por
mucho tiempo permanecieron en el olvido.
Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa y los servicios
públicos, en Rincón Chamula el mandatario inauguró espacios en las escuelas primarias
Francisco Javier Mina y 5 de Mayo, donde se invirtieron 4.7 millones de pesos en total.
También puso en marcha la primera etapa de la red de distribución eléctrica en el Barrio
Centro, obra a la que se destinaron más de 7.3 millones de pesos. Y en materia de
igualdad de género, encabezó la apertura de los Centros LIBRE del Programa de Atención
Integral para el Bienestar de las Mujeres en Rincón Chamula y Rayón.