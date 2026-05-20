Eduardo Ramírez Aguilar refrenda compromiso con el bienestar de Rincón Chamula y Rayón

 En Rincón Chamula inauguró espacios en las primarias Francisco Javier Mina y 5 deMayo, con inversión de 4.7 mdp

 Puso en marcha la primera etapa de la red de distribución eléctrica en el Barrio Centro, obra a la que se destinaron más de 7.3 mdp

 Encabezó la apertura de los Centros LIBRE en Rincón Chamula y Rayón

Durante una gira de trabajo por los municipios de Rincón Chamula y Rayón, el gobernador

Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que la Nueva ERA gobierna con responsabilidad, sentido social, humanismo, cercanía y amor por Chiapas, destacando el impulso de acciones y programas prioritarios que contribuyen al bienestar, la paz y la prosperidad compartida de los pueblos originarios.

El mandatario sostuvo que recorre las comunidades para atender las necesidades de la población, especialmente de quienes durante mucho tiempo permanecieron en el olvido.

“Estoy pendiente de los pueblos para escuchar sus peticiones de viva voz, porque estamos

convencidos de que nos debemos a la gente. Nuestro mayor deseo es servir a Chiapas”, expresó.



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Ramírez Aguilar enfatizó que su gobierno nunca impondrá decisiones y siempre trabajará con base en el respeto, el diálogo y el consenso, al considerar que ese es el mejor camino para consolidar proyectos encaminados a mejorar integralmente las condiciones de vida de las familias. En ese sentido, convocó a evitar conflictos y fortalecer una convivencia fraterna y armoniosa entre las comunidades.Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa y los servicios públicos, en Rincón Chamula el gobernador inauguró espacios en las escuelas primarias Francisco Javier Mina y 5 de Mayo, donde se invirtieron 4.7 millones de pesos en beneficio de 641 estudiantes. También puso en marcha la primera etapa de la red de distribución eléctrica en el Barrio Centro, obra a la que se destinaron más de 7.3 millones de pesos y que beneficiará a más de 7 mil 400 habitantes.En materia de igualdad de género, encabezó la apertura de los Centros LIBRE delPrograma de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim) en RincónChamula y Rayón. Precisó que, además de brindar atención oportuna y especializada, esta estrategia promueve el autoempleo, el respeto de los derechos individuales y colectivos, y contribuye a la construcción de entornos libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

La secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez

Intzín, señaló que la presencia del gobernador en estos municipios representa un hecho

histórico al acercar apoyos y acciones en beneficio de los pueblos originarios. Asimismo,

reconoció la importancia de fortalecer la infraestructura y los servicios para mejorar las

condiciones de vida de las familias. Por su parte, la senadora Sasil de León Villard felicitó al

mandatario por las acciones que impulsa para llevar bienestar y prosperidad compartida a

todos los rincones de la entidad.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que la red de distribución

de energía eléctrica para el Barrio Centro de Rincón Chamula no solo permitirá terminar

con los apagones, sino también impulsar mayores oportunidades para el municipio.

Informó que, con una inversión superior a 12 millones de pesos, se llevará a cabo la

segunda etapa de esta obra para iluminar el barrio La Tejería. Detalló que, en total, se

invierten más de 20 millones de pesos en materia de electrificación en este municipio.

Por su parte, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González,

destacó que, en coordinación con las instancias municipales, se trabaja para garantizar el

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia mediante los Centros LIBRE, donde

niñas, adolescentes y mujeres recibirán atención psicológica y jurídica en su lengua

materna. Además, informó que cada lunes estos espacios funcionarán como módulos

itinerantes que recorrerán las comunidades y se instalarán en plazas públicas.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech),

Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, reiteró el compromiso de continuar impulsando

infraestructura educativa digna en todos los rincones del estado, para que niñas, niños y

jóvenes cuenten con espacios seguros y adecuados para su aprendizaje y formación.

Informó que en la Escuela Primaria Francisco Javier Mina se construyeron dos aulas

didácticas y se rehabilitaron tres más, además de realizarse obras en la plaza cívica, muro

de contención, andadores, escalones, barandales y red eléctrica. Asimismo, detalló que en

la Escuela Primaria 5 de Mayo se entregaron tres aulas didácticas y diversas obras

exteriores.

La presidenta municipal de Rincón Chamula, María de la Luz Hernández Pérez, y el

presidente municipal de Rayón, Domingo González Trejo, agradecieron al gobernador

Eduardo Ramírez por el compromiso de impulsar acciones de alto sentido social que

atienden necesidades históricas de las comunidades.

Estuvieron presentes el diputado federal Joaquín Zebadúa Alba; la diputada local Selene

Sánchez Cruz; el director de la Escuela Primaria Bilingüe Francisco Javier Mina, Celso

Morales Hernández; personal docente y administrativo de las escuelas beneficiadas;

comunidad estudiantil; así como madres y padres de familia.

En Rayón también acompañaron al gobernador la Tejedora de la Patria Voz y Fuerza de las

Mujeres de Rayón, Amairani Sánchez Rodríguez; la productora de queso Margarita

González Díaz; la emprendedora María Isabel Vázquez Gutiérrez; la maestra Magadila Arévalo Madrigal; la representante de tradiciones y costumbres, Guadalupe Rodríguez Hernández; la contadora pública Katia Guadalupe López Díaz; la restaurantera Karina León Oramas; la enfermera Dulce María Juárez Gómez; y la fisioterapeuta Criselle Díaz Domínguez, entre otras personas invitadas.