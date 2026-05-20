Persisten Condiciones de Calor Extremo en la Costa de Chiapas Pese a Pronóstico de Lluvias

Tapachula, Chiapas 20 de Mayo.- Protección Civil del Estado de Chiapas informó que, pese al pronóstico de lluvias para la región Costa y Soconusco, continúan prevaleciendo condiciones de calor a calor extremo en gran parte del estado, con temperaturas elevadas y sensación térmica sofocante.

Las autoridades señalaron que las precipitaciones previstas podrían presentarse de manera aislada y acompañadas de tormentas eléctricas, sin que esto represente una disminución significativa de las altas temperaturas que afectan a la población.



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Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, así como prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores, quienes son los más vulnerables a golpes de calor y deshidratación.Asimismo, recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales y reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.