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*Habitantes de Colinas del Rey Retuvieron a Trabajadores de la CFE Hasta que Compusieron Transformador

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• Cansados de los constantes apagones, exigieron a la paraestatal reparar los desperfectos.

Tapachula, Chiapas 3 de Junio del 2026.- Habitantes de la colonia Colinas del Rey, en la zona nor oriente de la ciudad de Tapachula, mantuvieron retenidos desde las 9:00 de la noche del pasado martes a una cuadrilla del personal de la Comisión Federal de Electricidad que supuestamente realizaría la reparación del suministro eléctrico, pero luego dijeron que solo se trataba de una revisión.

Los vecinos se empezaron a congregar en la zona y bloquearon las calles para evitar que personal de la CFE se fuera, exigiendo que repararan el desperfecto de manera inmediata, bloqueando calles y haciendo una convocatoria mayor de los lugareños.

Ante la presión social, personal de CFE se vio obligado a cambiar un transformado que abastece de suministro eléctrico a decenas de viviendas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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