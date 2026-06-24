En colaboración, Fiscalías de Chiapas y del Estado de México aprehenden a presunto responsable de pederastia agravada

• Por hechos ocurridos el 27 de enero de 2026, en Tuxtla Gutiérrez

La Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de México, ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Julián “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos el 27 de enero de 2026, en Tuxtla Gutiérrez.

El presunto responsable fue detenido en el Estado de México y trasladado a Chiapas, siendo puesto a disposición del órgano jurisdiccional requirente, quien definirá su situación legal.

Al respecto, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que la FGE Chiapas actúa de manera contundente ante los delitos en agravio de niñas, niños y adolescentes, y continúa sumada a los esfuerzos encabezados por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para prevenirlos y fomentar su denuncia.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las infancias y adolescencias, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.