Mercado San Juan celebra 46 años de tradición y fe en honor a su santo patrono.

Tapachula, Chiapas 24 de junio 2026.- Entre muestras de fe, convivencia y arraigo comunitario, locatarios del Mercado San Juan conmemoraron este 24 de junio el 46 aniversario de este importante centro de abasto, así como la festividad de su santo patrono, San Juan Bautista.

La celebración reunió a comerciantes, familias y visitantes en una jornada marcada por la devoción religiosa y el fortalecimiento de los lazos entre quienes forman parte de este emblemático mercado.

Las actividades comenzaron con el último rezo del novenario y posteriormente se celebró una misa de acción de gracias. Más tarde, los asistentes participaron en el tradicional recorrido de la imagen de San Juan Bautista por las instalaciones, concluyendo con un convivio para los presentes.

La festividad es resultado de nueve días de organización y participación de los distintos sectores comerciales.