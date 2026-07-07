Habitantes de Bonanza Protestan en las Oficinas de CFE

• Llevan cuatro días sin energía a causa de la falla de un transformador que abastece a la zona.

Tapachula, Chiapas 6 de Julio 2026.- Habitantes del fraccionamiento Bonanza se manifestaron este lunes en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), División Sureste Tapachula, para exigir el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico, luego de permanecer cuatro días sin energía a causa de la falla de un transformador que abastece a la zona.

Los inconformes señalaron que entre 30 y 40 familias de tres y cuatro manzanas continúan afectadas por la interrupción del servicio, situación que, aseguran, ya provocó consecuencias graves para la salud, pérdidas económicas y la suspensión de actividades escolares.

Francisco Javier Martínez, representante de los vecinos, denunció que la falta de atención por parte de la CFE ha derivado en una emergencia para la colonia, donde habitan personas adultas mayores, ciudadanos con discapacidad y pacientes que dependen de equipos médicos y de la refrigeración de medicamentos. EL ORBE/ Mesa de Redacción