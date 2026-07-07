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Sociedad Civil Alerta por Incremento de Cantinas Clandestinas en Tapachula

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• El alcoholismo ha alcanzado niveles preocupantes en la región del Soconusco; advierten.

Tapachula, Chiapas 6 de julio 2026.- El crecimiento de cantinas clandestinas y el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas han encendido las alertas entre organizaciones de la sociedad civil, que advierten sobre las consecuencias sociales, económicas y de salud pública que enfrenta el municipio.

Ante este panorama, solicitaron la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales para atender una problemática que, aseguran, afecta cada vez a más familias.

Alfredo de la Cruz Cordero, representante de la asociación civil Vinculación Social, señaló que el alcoholismo ha alcanzado niveles preocupantes en la región del Soconusco, al impactar la salud de la población, propiciar la desintegración familiar, incrementar la violencia intrafamiliar y reducir la productividad en distintos sectores económicos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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