BOTSER Elite Fomenta el Deporte Entre la Niñez con Clínica de Básquetbol en Tapachula

Tapachula, Chiapas 30 de julio 2026.- Con el propósito de fortalecer la práctica deportiva y ofrecer a niñas, niños y adolescentes una alternativa saludable frente al uso excesivo de dispositivos electrónicos, la academia BOTSER Elite concluyó con éxito su primera Clínica de Básquetbol, realizada del 20 al 31 de julio en la ciudad de Tapachula.

Elías Andrés Vera Aguilar destacó que esta iniciativa busca impulsar el talento local mediante la enseñanza y el acompañamiento de entrenadores comprometidos con la formación deportiva de las nuevas generaciones. EL ORBE/ Mesa de Redacción.