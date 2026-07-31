InicioAl InstanteBOTSER Elite Fomenta el Deporte Entre la Niñez con Clínica de Básquetbol...
Al Instante

BOTSER Elite Fomenta el Deporte Entre la Niñez con Clínica de Básquetbol en Tapachula

0
26

Tapachula, Chiapas 30 de julio 2026.- Con el propósito de fortalecer la práctica deportiva y ofrecer a niñas, niños y adolescentes una alternativa saludable frente al uso excesivo de dispositivos electrónicos, la academia BOTSER Elite concluyó con éxito su primera Clínica de Básquetbol, realizada del 20 al 31 de julio en la ciudad de Tapachula.

Elías Andrés Vera Aguilar destacó que esta iniciativa busca impulsar el talento local mediante la enseñanza y el acompañamiento de entrenadores comprometidos con la formación deportiva de las nuevas generaciones. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
En estos momentos se lleva acabo la reunión del Comité Técnico de Prevención Social de la Violencia y los Delitos
Artículo siguiente
Graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Alvarado, Veracruz
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Yamil Melgar entrega obra integral que transforma Laureles II

Al Instante staff - 0
Con la entrega de dos calles integrales, las familias de Laureles II cuentan hoy con mejor movilidad, infraestructura y servicios básicos. Tapachula, Chiapas.– El presidente...
Leer más

Graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Alvarado, Veracruz

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la Ceremonia de Graduación de las y los Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar...
Leer más

En estos momentos se lleva acabo la reunión del Comité Técnico de Prevención Social de la Violencia y los Delitos

Al Instante staff - 0
En estos momentos se lleva acabo la reunión del Comité Técnico de Prevención Social de la Violencia y los Delitos. Encabeza la reunión el...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más