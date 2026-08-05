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Juan Carlos Moreno Guillén celebra nombramiento de nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia

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El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, recibió al recién nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Eduardo Morales Montes, después de su toma de protesta de ley realizada en el Honorable Congreso del Estado.

En este espacio, Moreno Guillén celebró este nombramiento, que refuerza la impartición de una justicia más humanista en nuestra entidad; asimismo, lo exhortó a conducirse con responsabilidad, ética y con vocación de servicio, siempre velando por los derechos de las y los chiapanecos.

Por su parte, el magistrado Morales Montes agradeció la confianza depositada para esta nueva encomienda en el Poder Judicial, expresando su compromiso con esta casa de la justicia y con la sociedad chiapaneca.

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