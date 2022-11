Aries (21 marzo-20 abril).- Te preocupas porque los demás se encuentren bien y en armonía, pero te olvidas de ti mismo, debes de amarte y quererte primero a ti mismo, para que esa luz interna que tienes se refleje.

Tauro (21 abril-20 mayo) En ocasiones como en este día descuidas tus propias limitaciones y vives situaciones de peligro o estarás expuesto a accidentes, por ayudar a los demás.

Géminis (21 mayo-21 junio) En esta ocasión te encuentras optimista, te encuentras positivo, porque el amor de tu vida se encuentra a tu lado conviviendo contigo los mejores momentos.

Cáncer (22 junio-22 julio) Estás inquieto porque no has visto a tu pareja en varias semanas, la tentación aparece, recuerda no hagas a los demás lo que no quieres que hagan a ti, mantente firme en tus sentimientos.

Leo (23 julio-22 agosto) La fuerza astral hace que les exijas demasiado a todo el mundo, inclusive, eres inflexible contigo mismo, esto impedirá tu progreso. La piedra que te da buena vibra es el ojo de tigre.

Virgo (23 agosto-22 septiembre) Tus amigos saben de los buenos sentimientos que tienes hacia ellos y también que nunca traicionarás su confianza, al menos conscientemente. Eres muy inteligente.

Libra (23 septiembre-22 octubre) Si tienes hijos, les inculcarás una buena disciplina pero con mucho amor. En el trabajo cumples con todo lo que te han asignado y ganas puntos a tu favor. El color que ayuda es el dorado.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre) En esta ocasión No obtendrás mayor reconocimiento por el trabajo que desempeñes o que asignes a terceros si no valoras tu propio rendimiento y facultades.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre) Es posible que te sientas culpable si rechazas ayudar a los demás, afortunadamente hay tiempo para todo, después de cumplir con tu trabajo, podrás ser bondadoso con quien te lo solicite.

Capricornio (22 diciembre-21 enero) Cuando hay adversidades sobre todo con familiares cercanos como son tíos y primos, pones mucho cuidado para que no cometas un error ante la presión de que ellos te exigen y les des una ayuda, pero tienes que ser justo y no dejarte presionar.

Acuario (22 enero-19 febrero) Tu popularidad se encuentra en albricias, ya que todo mundo te sonríe y busca estar a tu lado, ya que estás irradiando una energía muy positiva que les ayuda a encontrar soluciones, a todo lo que se les presente en su vida diaria.

Piscis (20 febrero-20 marzo) Pondrás un toque de alegría en cada lugar que te desenvuelvas y eres dispuesto a ayudar a quien lo necesite, porque tu corazón es muy noble y te gusta compartir con tus familiares toda la bondad de la vida misma. SUN