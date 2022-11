Ricardo Salinas y El Escorpión Dorado

El Escorpión Dorado subió un video a su canal de YouTube en el que entrevista al empresario Ricardo Salinas. Entre los temas que trataron estuvo el de los presidentes del país, cuando el youtuber le preguntó por su presidente «favorito» en tono sarcástico, Salinas dijo que fue el expresidente panista Felipe Calderón. “Calderón me cayó muy mal porque fue un presidente resentido, un presidente que no fue preparado, que siempre actuó en el ámbito partidista, y cuando llegó al Poder Ejecutivo tenía cero experiencia y la regó ampliamente”, comentó.

También aseguró que el expresidente panista fue el responsable del despojo que les hicieron a la radio y a la televisión mexicana de todos los tiempos. «Eso no se lo perdono», expresó. Cuando El Escorpión le preguntó acerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario dijo que era una persona humilde, que es prudente con su discurso de austeridad. “Su casa es muy humilde, a él le gusta vivir así, es casi un monje mi amigo”, expresó. Entre otros temas, Salinas Pliego dijo que uno de los más grandes problemas de los mexicanos es el «Pensamiento Mágico» en el que responsabilizan del todo a la religión para salir adelante. Según sus palabras, lo que deberían hacer las personas es trabajar duro por lo que quieren y dejar de dejarlo todo en manos de la fe. Asimismo, aseguró que él tuvo que trabajar desde joven para poder tener todos los beneficios de los que ahora goza. SUN