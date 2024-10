“Tapachula Soconusco” Lidera la Liga del Sureste y Vence 3-1 a “Balám”

*Jugaron Partido Pendiente de la Jornada 1.

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre del 2023.- El equipo de futbol Tapachula Soconusco cerró el año con 27 unidades a su favor y es líder del torneo al vencer como local este lunes al cuadro de Balám, en lo que fue el partido pendiente de la jornada uno, en la Liga Sureste MX, celebrado en el campo de la Enlef.

En este encuentro, Tapachula se fue al frente con doblete de Antonio «machete» Noriega, que apareció a marcar al minuto 10 y 13 para poner los cartones en 2-0.

Los rivales por su parte, a pesar de estar siendo superados, no se dieron por vencidos y al 24 acortaron distancia por medio de Diego Ulises Pérez, para el 2-1.

Fueron 45 minutos bastante tensos, pero los equipos ya no se hicieron más daño.

Para la segunda mitad, Balám se dejó ir con todo ante sus oponentes, a través de Diego Esocar, que de tiro de media distancia buscó el empate pero sin poder concretar.

En el resto del partido, el equipo de casa no bajó la guardia y al cierre del juego -en, el minuto 90- apareció César Baneco, para sentenciar la derrota de Balám, en 3-1.

De esa manera, los huacaleros consiguieron el liderato en lo que va de esta temporada, quienes en sus últimos tres partidos han anotado 19 goles y recibido uno solo. EL ORBE / Nelson Bautista