Fernando Gago Revela que Será el Próximo Director Técnico de Chivas

Ciudad de México, 18 de Diciembre.-Luego de la turbulencia que se generó en Chivas por la sorpresiva salida de Veljko Paunovic de la dirección técnica rojiblanca, parece que la tranquilidad volverá al Redil en los próximos días.

El entrenador argentino Fernando Gago, quien dirigía a Racing Club, confirmó que será el nuevo timonel rojiblanco en sustitución del serbio que únicamente duró dos torneos al frente del conjunto tapatío.

«El momento en el que se presentó el proyecto, de la idea, del convencimiento que tiene el presidente, el director deportivo, me entusiasmó y tomé la decisión de ir a las Chivas».

El argentino Fernando Gago, nuevo técnico de las Chivas, ya se encuentra en la capital de Jalisco.

Arribó este lunes por la mañana, pero la directiva rojiblanca —así como su departamento de prensa— al ver que los medios de comunicación esperaban al nuevo timonel del Rebaño Sagrado, determinaron sacarlo por una de las puertas alternas del aeropuerto y evitaron que se levantaran imágenes.

El argumento es que todavía no firmaba contrato. Por eso, no se les podía dar a los medios de comunicación imágenes. Pero, una vez que estampe su rúbrica, se hará oficial su llegada, por parte del club, que le realizará un video en el que expresará sus primeras palabras como técnico del conjunto tapatío.

El Guadalajara, como desde hace mucho tiempo lo ha estado intentando, funge como un medio de comunicación.

Una vez que firme el contrato que lo vinculará un año, Gago será presentado en las próximas horas (martes o miércoles a más tardar), porque el equipo regresará el 21 de diciembre a los entrenamientos y el nuevo timonel ya estará con ellos para iniciar los trabajos de cara al certamen Clausura 2024.

El exvolante llega en sustitución del serbio Veljko Paunovic, quien estuvo dos torneos al frente del equipo, con el que alcanzó la final en el Clausura 2023, pero fue derrotado en tiempos extra por los hoy subcampeones Tigres. Sun