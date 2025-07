Hoy México por la Supremacía en la CONCACAF

Houston, EU, 5 de Julio.- Cuando Javier Aguirre tomó las riendas de la Selección Mexicana para vivir una tercera etapa, sabía que la Nations Legue y la Copa Oro eran los únicos torneos oficiales que disputaría antes de la Copa del Mundo 2026.

El parámetro era alto y de a poco ha ido cumpliendo los objetivos. La Liga de Naciones de la Concacaf ha sido palomeada y la noche de este domingo quiere borrar de su lista de pendientes la Copa Oro.

«Es mi tercera Copa Oro, es verdad que vas viendo la evolución de la misma, la importancia que tiene para nuestro país, sé lo que significa ganarla. El equipo está muy serio, concentrado, con ganas, empezamos el 26 de mayo, juntos, y la gente quiere culminar bien esta historia», declaró el «Vasco» de cara al duelo por el título contra Estados Unidos.

La presión existe y aunque lo sabe ha enfatizado que el objetivo principal es llegar en forma a la Copa del Mundo 2026; sin embargo, quiere sumar un tercer título a su palmarés como técnico del Tricolor.

«Cuando me invitan a participar en la Selección, vi que había dos torneos oficiales, son importantes para medirnos, no íbamos a tener el parámetro con amistosos. Espero cerrar bien este último partido oficial, ya vendrán los amistosos y les daremos el mismo carácter, sea contra el que sea, ya no tenemos nada más», aseveró.

En 2009 conquistó la Copa Oro también contra el equipo de las barras y las estrellas, han pasado 16 años y Javier Aguirre vive «una etapa de más madurez y comodidad», pero con el mismo deseo de siempre.

En el estadio NRG de Houston, Texas, Aguirre quiere «validar su trabajo en este verano con otra conquista» contra el acérrimo rival: Estados Unidos. La misión no será sencilla, pero quiere y debe darle una alegría a la fanaticada mexicana. Sun

El partido se llevará a cabo este domingo 6 de julio en punto de las 5 de la tarde, el cual será trasmitido por TUDN, Canal 5 y la plataforma VIX.