Equipos de la Liga MX no Buscarán a Alexis Vega

Ciudad de México, 6 de Enero.-Fernando Gago y sus rojiblancos continúan con la preparación de cara al Clausura 2024, ahora derrotaron al Celaya 7-1, pero acá lo importante es que Alexis Vega, ya no es tomado en cuenta para nada en el primer equipo, de hecho ha estado trabajando por separado y algunos equipos de la Liga, están en contra de la actitud tomada por el jugador.

Esto creció cuando se dio el no a Cruz Azul, institución que intentó llevarlo a sus filas y conforme han pasado los días, en las altas esferas de los diferentes equipos están enterados de la forma en la cual está actuando el jugador, quien a la vez es orientado por el grupo que lo maneja.

Vega buscará expirar su contrato con el Guadalajara, ya le dijeron que no jugará y se mantiene en su postura de no arreglarse con ninguna otra institución, lo cual provocará que los rojiblancos no reciban ningún peso, porque está a meses de irse gratis.

Lo anterior no ha caído bien en la gente de pantalón largo de otros equipos, quienes han externado apoyo total al Guadalajara, lo cual demostrarán con acciones y una vez que quede en libertad, no tendrá propuestas para jugar en la Liga MX. Simplemente no lo buscarán. Sun