Panamericana Derrota 3-1 a Amigos FC en la Asociación Médica

La escuadra de Panamericana, actual campeón de la Liga de Futbol Asociación Médica, categoría Veteranos Junior, se impone 3-1 a la formación de Amigos FC, el pasado fin de semana en el campo uno, en lo que fue la fecha 9 del torneo de Clausura 2024.

En los primeros 40 minutos de juego, las acciones estuvieron equilibradas, pero pasado 25 minutos, Panamericana tomo ventaja 1-0, con tanto de Wilbert Trinidad, pero antes de irse al descanso, Amigos FC los alcanza 1-1, con tanto de José Velázquez.

En la parte complementaria Panamericana desarrolló un futbol abierto, y arribando por todos los sectores con pelota dominada y trazos precisos, logra la victoria 3 a 1 con goles de Polo Guerra y Cristian Malpica, y embolsarse los tres puntos en disputa.

En otros resultados, Magisterio no levanta y empata 1-1 con Purificadora Delicias; Atlético Civil bate 2-0 a Real Soconusco; Deportivo Walker se impone 1-0 a Evolution; Geriátricos sigue con su racha triunfadora y vence 2-0 a Liverpool; y Lup´s Spa golea 5-2 al Atlas. EL ORBE/Virgilio Cruz

Rol de juegos 21 de abril de 2024, Jornada 10.

Campo Asociación Médica.

08:00 Evolution Vs Amigos FC

10:00 Liverpool Vs Atlético Civil

12:00 Real Soconusco Vs Magisterio

14:00 Purificadora Delicias Vs Atlas

Campo San Carlos (Kilómetro 10).

09:00 Panamericana Vs Lup´s Spa

11:00 Geriátricos Vs Walker