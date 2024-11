Cruz Azul Cumple y Avanza a Semifinales

*Los Pumas no Pudieron Dar Vuelta al Marcador.

Ciudad de México, mayo 12.- La Máquina de la Cruz Azul igualó 2-2 ante Pumas en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final para avanzar por marcador global (4-2) decretando el clásico entre América vs Chivas en la semifinal de la Liga MX.

Los Pumas arrancaron a tambor batiente en busca de logran la remontada, los del Pedregal se fueron al frente jugando en campo azul los primeros minutos.

Los aficionados disfrutaron el partido, que no defraudó. Pumas soñaba con abrir el marcador para poder avanzar a la siguiente fase, mientras que Cruz Azul no solo defendió los goles a su favor, atacaba con claras opciones de gol.

Para la segunda parte, las emociones explotaron en el Estadio de Ciudad de los Deportes.

Al minuto 50, Guillermo Martínez saltó dentro del área azul para rematar de forma contundente y marcar el primer gol de la noche. Gol que gritaron con gran pasión los aficionados visitantes.

Los fantasmas flotaban en los recuerdos de los celestes, pero al minuto 75, Alexis Gutiérrez Torres calmó los nervios con una gran anotación de pierna zurda e igualar el marcador.

En un contragolpe Nathan Ananias da Silva pierde la cabeza cometiendo una infracción de tarjeta preventiva, el silbante no dudo en pintar de rojo por ser la segunda amarilla.

Pumas no bajo los brazos, con 10 hombre en el campo se fue al ataque para conseguir el segundo gol felino. En un pase filtrado Cesar Huerta demostró el orgullo auriazul al entrar al área grande para sacar un disparo que se fue al fondo de las redes azules.

En tiempo agregado Cruz Azul, tocando por el sector derecho de un lado a otro para así llegar al área chica donde Lorenzo Abel Faravelli marcó el gol que mató las aspiraciones felinas. SUN